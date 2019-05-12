Гуайдо шукає прямі контакти з Пентагоном після заяви про можливу інтервенцію

Під час виступу на мітингу в Каракасі в суботу, 11 травня, Гуайдо заявив, що доручив своєму представникові в Сполучених Штатах Карлосу Веккьо негайно зустрітися з главою Південного командування ВС США адміралом Крейгом Фоллеро для обговорення питань співпраці та взаємодії.

Адмірал Фоллер заявив, що готовий до контактів з Гуайдо. "Якщо Хуан Гуайдо і законний уряд Венесуели запросять мене, то я охоче поясню, як ми підтримаємо кожного з офіцерів венесуельських збройних сил, які приймуть правильне рішення і відновлять конституційний порядок в країні", - написав він у своєму Twitter.

Гуайдо також заявив, що продовжує вести переговори з венесуельськими військовими з метою залучення їх на свою сторону.

Нагадаємо, за день до цього лідер опозиції вказав, що в принципі відкритий для військового втручання третьої країни з метою врегулювання кризи в республіці. Згідно з конституцією країни, парламент (контрольований прихильниками Гуайдо) може дати дозвіл на введення в Венесуелу іноземних військ.