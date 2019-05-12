Гуайдо ищет прямые контакты с Пентагоном после заявления о возможной интервенции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо ищет прямые контакты с американскими военными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Во время выступления на митинге в Каракасе в субботу, 11 мая, Гуайдо заявил, что поручил своему представителю в Соединенных Штатах Карлосу Веккьо немедленно встретиться с главой Южного командования ВС США адмиралом Крейгом Фоллером для обсуждения вопросов сотрудничества и взаимодействия.
Адмирал Фоллер заявил, что готов к контактам с Гуайдо. "Если Хуан Гуайдо и законное правительство Венесуэлы пригласят меня, то я охотно разъясню, как мы поддержим каждого из офицеров венесуэльских вооруженных сил, которые примут правильное решение и восстановят конституционный порядок в стране", - написал он в своем Twitter.
Гуайдо также заявил, что продолжает вести переговоры с венесуэльскими военными с целью привлечения их на свою сторону.
Напомним, за день до этого лидер оппозиции Венесуэлы указал, что в принципе открыт для военного вмешательства третьей страны с целью урегулирования кризиса в республике. Согласно конституции страны, парламент (контролируемый сторонниками Гуайдо) может дать разрешение на ввод в Венесуэлу иностранных войск.