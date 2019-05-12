Пентагон: ми готові допомагати в охороні кордону США і Мексики

КИЇВ. 12 травня. УНН. Пентагон готовий протягом тривалого часу надавати сприяння в охороні кордону США з Мексикою, проте розраховує, що міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) в кінцевому рахунку буде робити це самостійно. Про це заявив журналістам у суботу виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан під час відвідин прикордонного міста Мак-Аллен (штат Техас), інформує УНН.