Пентагон: ми готові допомагати в охороні кордону США і Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Пентагон готовий протягом тривалого часу надавати сприяння в охороні кордону США з Мексикою, проте розраховує, що міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) в кінцевому рахунку буде робити це самостійно. Про це заявив журналістам у суботу виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан під час відвідин прикордонного міста Мак-Аллен (штат Техас), інформує УНН.
“Ми не маємо наміру відходити перш, ніж буде забезпечена безпека кордону”, — зазначив він, говорячи про військовослужбовців, які допомагають МВБ. Шанахан, слова якого наводить агентство Associated Press, констатував, що Пентагон не має наміру постійно брати участь в цій роботі. “Це не буде тривати нескінченно”, — сказав він, підкресливши, що необхідно “вирішити проблему швидше”.
“Ми хочемо, щоб МВБ працювало ефективно і могло діяти самостійно”, — зазначив Шанахан. Він повідомив, що доручив підлеглим розробити комплекс заходів, які допомогли б МВБ охороняти кордон без сприяння військових.
Як повідомляв УНН, Гуайдо шукає прямі контакти з Пентагоном після заяви про можливу інтервенцію.