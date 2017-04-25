Пентагон: бомбардировщики РФ совершили полет возле Аляски

По данным оборонного ведомства США, бомбардировщики Ту-95 "Медведь" были обнаружены в международном воздушном пространстве трижды - дважды в районе Алеутских островов Аляски и один раз вблизи материковой Аляски и Канады.

Эти облеты произошли 17, 18 и 20 апреля, дважды на перехват поднимались истребители.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис сказал, что такие облеты не происходили у берегов Аляски в течение многих лет, возможно, потому, что бомбардировщики Ту-95 были на техническом обслуживании.

Напомним, истребители НАТО в прошлом году совершили рекордное количество вылетов из-за самолетов РФ.