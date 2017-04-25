Пентагон: бомбардировщики РФ совершили полет возле Аляски
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российские военные самолеты Ту-95 несколько раз на прошлой неделе пролетели вдоль американского штата Аляска и территории Канады, побуждая североамериканские силы противовоздушной обороны следить за их маневрами впервые за более двух лет. Об этом заявили в Пентагоне, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным оборонного ведомства США, бомбардировщики Ту-95 "Медведь" были обнаружены в международном воздушном пространстве трижды - дважды в районе Алеутских островов Аляски и один раз вблизи материковой Аляски и Канады.
Эти облеты произошли 17, 18 и 20 апреля, дважды на перехват поднимались истребители.
Представитель Пентагона Джефф Дэвис сказал, что такие облеты не происходили у берегов Аляски в течение многих лет, возможно, потому, что бомбардировщики Ту-95 были на техническом обслуживании.
Напомним, истребители НАТО в прошлом году совершили рекордное количество вылетов из-за самолетов РФ.