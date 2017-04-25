Пентагон: бомбардувальники РФ здійснили політ біля Аляски

За даними оборонного відомства США, бомбардувальники Ту-95 “Ведмідь” були виявлені в міжнародному повітряному просторі тричі - двічі в районі Алеутських островів Аляски і один раз поблизу материкової Аляски та Канади.

Ці обльоти сталися 17, 18 і 20 квітня, двічі на перехоплення піднімалися винищувачі.

Представник Пентагону Джефф Дейвіс сказав, що такі обльоти не відбувалися біля берегів Аляски впродовж багатьох років, можливо, тому, що бомбардувальники Ту-95 були на технічному обслуговуванні.

Нагадаємо, винищувачі НАТО торік здійснили рекордну кількість вильотів через літаки РФ.