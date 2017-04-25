Пентагон: бомбардувальники РФ здійснили політ біля Аляски
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російські військові літаки Ту-95 кілька разів протягом минулого тижня пролетіли уздовж американського штату Аляска і території Канади, спонукаючи північноамериканські сили протиповітряної оборони стежити за їхніми маневрами вперше за понад два роки. Про це заявили у Пентагоні, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За даними оборонного відомства США, бомбардувальники Ту-95 “Ведмідь” були виявлені в міжнародному повітряному просторі тричі - двічі в районі Алеутських островів Аляски і один раз поблизу материкової Аляски та Канади.
Ці обльоти сталися 17, 18 і 20 квітня, двічі на перехоплення піднімалися винищувачі.
Представник Пентагону Джефф Дейвіс сказав, що такі обльоти не відбувалися біля берегів Аляски впродовж багатьох років, можливо, тому, що бомбардувальники Ту-95 були на технічному обслуговуванні.
Нагадаємо, винищувачі НАТО торік здійснили рекордну кількість вильотів через літаки РФ.