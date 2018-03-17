Пенсии за март профинансированы на 70%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Пенсии за март профинансированы на 70,5% месячной потребности, передает УНН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
“По состоянию на 16 марта 2018 года на выплату пенсий направлено 21,3 млрд гривен, что составляет 70,5% месячной потребности. Финансирование и выплата пенсий происходит по установленному графику , - рассказали в ПФУ.
При этом в Казначействе сообщили, что они 15 марта направили на выплату пенсий и другие расходы Пенсионного фонда 2 млрд 248,4 млн гривен.
“В период с 1 по 15 марта проведены выплаты за март 2018 на общую сумму 18 млрд 790,6 млн гривен”, — добавили в Казначействе.
Напомним, украинцы, легально работающие за рубежом, могут зачислить свой страховой стаж, приобретенный за пределами страны, при оформлении пенсии в Украине.