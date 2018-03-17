Пенсії за березень профінансовано на 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Пенсії за березень профінансовано на 70,5% місячної потреби, передає УНН з посиланням на Пенсійний фонд України.
“Станом на 16 березня 2018 року на виплату пенсій спрямовано 21,3 млрд гривень, що становить 70,5 % місячної потреби. Фінансування та виплата пенсій відбувається за встановленим графіком”, — розповіли у ПФУ.
При цьому у Казначействі повідомили, що вони 15 березня спрямували на виплату пенсій та інші витрати Пенсійного фонду 2 млрд 248,4 млн гривень.
“У період з 1 по 15 березня проведені виплати за березень 2018 року на загальну суму 18 млрд 790,6 млн гривень”, — додали у Казначействі.
Нагадаємо, українці, що легально працюють за кордоном, можуть зарахувати свій страховий стаж, набутий за межами країни, при оформленні пенсії в Україні.