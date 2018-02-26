Пенсии военных: в правительстве рассказали, как пройдет повышение

“Военнослужащим и некоторым другим лицам перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом трех составляющих обновленного денежного обеспечения, определенного на 1 марта 2018 — оклада по должности, воинскому (специальному) званию и надбавки за выслугу лет”, — поясняется в комментарии к постановлению от 21 февраля 2018 года №103 “О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц”.

Выплата перечисленных повышенных пенсий (с учетом доплат к предыдущему размеру пенсий, повышений, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, определенных законом) будет осуществляться с 1 января 2018 года в следующих размерах:



с 1 января 2018 года — 50%;



с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года — 75%;



с 1 января 2020 года — 100% суммы повышения пенсии, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года.



Отмечается, что для бывших работников милиции перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом денежного обеспечения полицейского за январь 2016 года, определенного в соответствии с постановлением КМУ от 11 ноября 2015 № 988.

Сумма перечисленных пенсий для выплаты за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года начисляется органами Пенсионного фонда Украины по состоянию на 1 января 2018 года и выплачивается после выделения средств на их финансирование из государственного бюджета в следующем порядке:



с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года — ежемесячно отдельной суммой в размере 50% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером полученной лицом пенсии за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года;



с 1 января 2020 года — ежемесячно отдельной суммой в размере 100% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером полученной лицом пенсии за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года и к обеспечению полной выплаты рассчитанной суммы.



Органы Пенсионного фонда будут осуществлять перерасчет пенсий на основании справок о составляющих обновленного денежного обеспечения, которое учитывается для перерасчета пенсий, которые будут выданы соответствующими министерствами и ведомствами.

Напомним, повышение пенсий военнослужащим, согласно решению правительства, состоится для 498 тыс. человек.