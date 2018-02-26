Пенсії військових: в уряді розповіли, як відбуватиметься підвищення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Перерахунок пенсій військовослужбовцям та деяким іншим особам здійснюватиметься із урахуванням трьох складових: окладу за посадою, військового (спеціального) звання та надбавки за вислугу років, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Військовослужбовцям та деяким іншим особам перерахунок пенсій здійснюватиметься із урахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного на 1 березня 2018 року — окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років”, — пояснюється у коментарі до постанови від 21 лютого 2018 року № 103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб”.
Виплата перерахованих підвищених пенсій (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) здійснюватиметься з 1 січня 2018 року у таких розмірах:
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- з 1 січня 2018 року — 50%;
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- з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 75%;
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- з 1 січня 2020 року — 100% суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.
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Зазначається, що для колишніх працівників міліції перерахунок пенсій здійснюватиметься із урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016 року, визначеного відповідно до постанови КМУ від 11 листопада 2015 року № 988.
Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року обчислюється органами Пенсійного фонду України станом на 1 січня 2018 року та виплачується після виділення коштів на їх фінансування з державного бюджету в такому порядку:
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- з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — щомісяця окремою сумою у розмірі 50% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року;
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- з 1 січня 2020 року — щомісяця окремою сумою у розмірі 100% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року та до забезпечення повної виплати розрахованої суми.
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Органи Пенсійного фонду здійснюватимуть перерахунок пенсій на підставі довідок про складові оновленого грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, які будуть видані відповідними міністерствами та відомствами.
Нагадаємо, підвищення пенсій військовослужбовцям, згідно рішення уряду, відбудеться для 498 тис. осіб.