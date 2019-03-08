Пенсии удалось поднять почти 9 миллионам пенсионерам - Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В результате проведения перерасчета - размер выплат пенсий повышены 8,972 миллионам пенсионеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства Социальной политики, которая приводит слова министра социальной политики Андрея Ревы во время рабочей встречи с делегацией Международного валютного фонда.
“С 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тысяч пенсионеров. Кроме того, 2 095 111 пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж, но из-за низкого уровня зарплат получают пенсию ниже минимальной, выплачивается единовременное доплата к пенсии в сумме 2410,17 гривен”, — сообщил министр.
Рева отметил, что распределение пенсионеров по диапазону повышения пенсий следующий: увеличение пенсий на 100 грн произошло для 1 991 457 человек, увеличение от 100 грн до 400 грн — для 2 536 385 человек, от 400 грн до 500 грн — 798 016 человек, от 500 грн до 700 грн — 761 140 человек, от 700 грн до 1000 грн — 425 537 человек, а повышение более чем 1000 грн произошло для 2 459 824 человек.
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“Таким образом, средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали пересчете составляет 514,5 грн с учетом единовременной доплаты”, — отметил министр.
Напомним, в Украине с марта начнется индексация пенсий.