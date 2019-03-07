Майже 10 млн поляків планують видати тринадцяту пенсію

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Міністр у справах сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Ельжбета Рафальська заявила, що законопроект про разовому грошову допомогу для пенсіонерів спрямований на консультації з громадськістю. Передбачається, що допомогу отримають 9 мільйонів 720 тисяч осіб - кожен по 1100 злотих (близько 255 євро) брутто, тобто без вирахування податків, що відповідає одній мінімальній пенсії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Польща.

Виплата одноразової допомоги для пенсіонерів обійдеться скарбниці в 10 мільярдів 700 мільйонів злотих (близько 2 млрд 490 млн євро).

"13-а пенсія" буде виплачена пенсіонерам без додаткових формальностей, запевнив Матеуш Моравецкій: "Таким чином ми віддаємо данину поваги пенсіонерам, які дуже важко працювали протягом усього життя".

"13-а пенсія" повинна бути виплачена в травні. Це один з пунктів "П'ятірки "Права і справедливості"- пропозицій для громадян правлячої партії, оприлюднених під час її з'їзду в кінці лютого.

Як повідомляв УНН, з березня в Україні розмір пенсії підвищено для 8,97 мільйона пенсіонерів, одноразову доплату до пенсії в березні-квітні отримають більше 2 мільйонів пенсіонерів. Середня сума підвищення для тих, чиї пенсії перерахували, досягла 514,5 грн з урахуванням сум одноразової доплати, а для тих, розмір пенсії яких виріс - 586,10 грн з урахуванням одноразової доплати.

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