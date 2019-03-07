Майже 10 млн поляків планують видати тринадцяту пенсію

КИЇВ. 7 березня. УНН. Міністр у справах сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Ельжбета Рафальська заявила, що законопроект про разовому грошову допомогу для пенсіонерів спрямований на консультації з громадськістю. Передбачається, що допомогу отримають 9 мільйонів 720 тисяч осіб - кожен по 1100 злотих (близько 255 євро) брутто, тобто без вирахування податків, що відповідає одній мінімальній пенсії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Польща.