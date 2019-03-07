Почти 10 млн поляков планируют выдать тринадцатую пенсию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская заявила, что законопроект о разовом денежном пособии для пенсионеров направлен на консультации с общественностью. Предполагается, что пособие получат 9 миллионов 720 тысяч человек — каждый по 1100 злотых (около 255 евро) брутто, т. е. без вычета налогов, что соответствует одной минимальной пенсии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Польша.
Выплата единовременного пособия для пенсионеров обойдет казне в 10 миллиардов 700 миллионов злотых (около 2 млрд 490 млн евро).
"13-я пенсия" будет выплачена пенсионерам без дополнительных формальностей, заверил Матеуш Моравецкий: "Таким образом мы отдаем дань уважения пенсионерам, которые очень тяжело трудились на протяжении всей жизни".
"13-я пенсия" должна быть выплачена в мае. Это один из пунктов "Пятерки "Права и справедливости" — предложений для граждан правящей партии, обнародованных во время ее съезда в конце февраля.
Как сообщал УНН, с марта в Украине размер пенсии повышен для 8,97 миллиона пенсионеров, одноразовую доплату к пенсии в марте-апреле получат более 2 миллионов пенсионеров. Средняя сумма повышения для тех, чьи пенсии перечислили, достигла 514,5 грн с учетом сумм единовременной доплаты, а для тех, размер пенсии которых вырос - 586,10 грн с учетом единовременной доплаты.