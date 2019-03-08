Пенсії вдалося підняти майже 9 мільйонам пенсіонерів - Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Внаслідок проведення перерахунку — розмір виплат пенсій підвищено 8,972 мільйонам пенсіонерів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міністерства Соціальної політики, яка приводить слова міністра соціальної політики Андрія Реви під час робочої зустрічі з делегацією Міжнародного валютного фонду.
“Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тисяч пенсіонерів. Крім того, 2 095 111 пенсіонерам, які мають повний страховий стаж, але через низький рівень зарплат отримують пенсію нижче мінімальної, виплачується одноразова доплата до пенсії в сумі 2410,17 гривень”, — повідомив міністр.
Рева зазначив, що розподіл пенсіонерів за діапазонами підвищення пенсій наступний: збільшення пенсій на 100 грн відбулося для 1 991 457 осіб, збільшення від 100 грн до 400 грн — для 2 536 385 осіб, від 400 грн до 500 грн — 798 016 осіб, від 500 грн до 700 грн — 761 140 осіб, від 700 грн до 1000 грн — 425 537 осіб, а підвищення на понад 1000 грн відбулося для 2 459 824 осіб.
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“Таким чином, середня сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, становить 514,5 грн з урахуванням одноразової доплати”, — зазначив міністр.
Нагадаємо, в Україні з березня розпочнеться індексація пенсій.