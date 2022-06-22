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Пенсий на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей правительство не прекращало - Верещук

Киев • УНН

 • 165726 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинцам, которые находятся на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, продолжают начислять и выплачивать пенсии и другие социальные выплаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Цитата

«Правительство продолжает начислять и выплачивать пенсии и другие социальные выплаты нашим людям на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Несмотря на противодействие врага», - написала Верещук в Telegram.

Детали

В то же время чиновница признала, что существуют определенные проблемы с банковскими картами, банкоматами и доставкой туда наличных денег.

«Но, в условиях полномасштабной войны, это, наверное, можно понять. В любом случае деньги начисляются, рано или поздно ими можно будет воспользоваться. Мы сделаем все возможное, чтобы средства дошли до людей», – сообщила Верещук.

Дополнение

В Пенсионном фонде Украины обнародовали информацию, что на пенсионные выплаты гражданам за июнь уже направлено 41,1 млрд грн.

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