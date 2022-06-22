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Пенсій на окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя уряд не припиняв - Верещук

Пенсій на окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя уряд не припиняв - Верещук

Київ • УНН

 • 165731 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Українцям, які перебувають на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя, продовжують нараховувати та виплачувати пенсії й інші соціальні виплати. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис віце-прем'єр-міністр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Цитата

«Уряд продовжує нараховувати та виплачувати пенсії й інші соціальні виплати нашим людям на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя. Попри протидію ворога», - написала Верещук.

Деталі

Водночас посадовиця визнала, що існують певні проблеми з банківськими картками, банкоматами та доставленням туди готівки.

«Але, в умовах повномасштабної війни, це, напевно, можна зрозуміти. У будь-якому разі, гроші нараховуються, рано чи пізно ними можна буде скористатися. Ми зробимо все можливе, щоб кошти дійшли до людей», - повідомила Верещук.

Доповнення

У Пенсійному фонді України оприлюднили інформацію, що на пенсійні виплати громадянам за червень уже спрямовано 41,1 млрд грн.

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