Пенсій на окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя уряд не припиняв - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Українцям, які перебувають на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя, продовжують нараховувати та виплачувати пенсії й інші соціальні виплати. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис віце-прем'єр-міністр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Цитата
«Уряд продовжує нараховувати та виплачувати пенсії й інші соціальні виплати нашим людям на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя. Попри протидію ворога», - написала Верещук.
Деталі
Водночас посадовиця визнала, що існують певні проблеми з банківськими картками, банкоматами та доставленням туди готівки.
«Але, в умовах повномасштабної війни, це, напевно, можна зрозуміти. У будь-якому разі, гроші нараховуються, рано чи пізно ними можна буде скористатися. Ми зробимо все можливе, щоб кошти дійшли до людей», - повідомила Верещук.
Доповнення
У Пенсійному фонді України оприлюднили інформацію, що на пенсійні виплати громадянам за червень уже спрямовано 41,1 млрд грн.