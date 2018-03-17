Пенсионерку на Буковине насмерть сбила машина на иностранных номерах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Черновицкой области под колесами автомобиля на иностранной регистрации погибла 77-летняя пенсионерка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.
Трагическое ДТП произошло вечером 16 марта на автодороге в селе Оршовцы Кицманского района на Буковине. Управляя автомобилем Renault Megane на иностранной регистрации, 29-летний житель соседнего села не справился с управлением и на неосвещенной части дороги допустил наезд на 77-летнюю местную жительницу.
Переходя дорогу в неустановленном месте, женщина попала под колеса авто. От полученных в результате наезда несовместимых с жизнью травм пенсионерка погибла на месте ДТП.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, мотоциклист в Днепропетровской области сбил насмерть мать с ребенком.