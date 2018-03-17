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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 17534 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 34735 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40018 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 87544 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 85142 просмотра

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10 марта, 09:12 • 102987 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Пенсионерку на Буковине насмерть сбила машина на иностранных номерах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В Черновицкой области под колесами автомобиля на иностранной регистрации погибла 77-летняя пенсионерка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.

Трагическое ДТП произошло вечером 16 марта на автодороге в селе Оршовцы Кицманского района на Буковине. Управляя автомобилем Renault Megane на иностранной регистрации, 29-летний житель соседнего села не справился с управлением и на неосвещенной части дороги допустил наезд на 77-летнюю местную жительницу.

Переходя дорогу в неустановленном месте, женщина попала под колеса авто. От полученных в результате наезда несовместимых с жизнью травм пенсионерка погибла на месте ДТП.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, мотоциклист в Днепропетровской области сбил насмерть мать с ребенком.

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