Пенсіонерку на Буковині насмерть збило авто на іноземних номерах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Чернівецькій області під колесами автомобіля на іноземній реєстрації загинула 77-річна пенсіонерка. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.
Трагічна ДТП сталася увечері 16 березня на автодорозі у селі Оршівцях Кіцманського району на Буковині. Керуючи автомобілем Renault Megane на іноземній реєстрації, 29-річний житель сусіднього села не впорався з керуванням і на неосвітленій частині дороги допустив наїзд на 77-річну місцеву жительку.
Переходячи дорогу у невстановленому місці, жінка потрапила під колеса авто. Від отриманих внаслідок наїзду несумісних з життям травм пенсіонерка загинула на місці ДТП.
За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, мотоцикліст на Дніпропетровщині збив насмерть матір з дитиною.