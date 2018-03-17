Пенсіонерку на Буковині насмерть збило авто на іноземних номерах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Чернівецькій області під колесами автомобіля на іноземній реєстрації загинула 77-річна пенсіонерка. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.

Трагічна ДТП сталася увечері 16 березня на автодорозі у селі Оршівцях Кіцманського району на Буковині. Керуючи автомобілем Renault Megane на іноземній реєстрації, 29-річний житель сусіднього села не впорався з керуванням і на неосвітленій частині дороги допустив наїзд на 77-річну місцеву жительку.

Переходячи дорогу у невстановленому місці, жінка потрапила під колеса авто. Від отриманих внаслідок наїзду несумісних з життям травм пенсіонерка загинула на місці ДТП.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, мотоцикліст на Дніпропетровщині збив насмерть матір з дитиною.

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