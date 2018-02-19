Пенсионерку достали из-под завала стены жилого дома в Одессе

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67396 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82838 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85487 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108696 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100811 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104751 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111704 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117107 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122863 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134384 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Пенсионерку достали из-под завала стены жилого дома в Одессе

Пенсионерку достали из-под завала стены жилого дома в Одессе

Киев  •  УНН

 • 12542 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 19 февраля. УНН. В ночь на понедельник в Одессе на улице Нежинская произошло обрушение жилого дома. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

По прибытии на место происшествия спасателей через 5 минут было установлено, что возникло частичное обрушение пристроенной квартиры на втором этаже, чердачного перекрытия, крыши и лестничной клетки двухэтажного жилого дома на общей площади 100 кв.м.

"Спасателями во время разбора конструкций разрушенной стены из-под завала была изъята 64-летняя хозяйка разрушенной квартиры, инвалид первой группы, бригадой скорой медицинской помощи она была доставлена в городскую клиническую больницу № 5 для проведения медицинского обследования. Видимых травм во время разрушения конструкции женщина не получила", - говорится в сообщении.

Причины обрушения устанавливаются.

Напомним, семья с младенцем отравились угарным газом во Львове.

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