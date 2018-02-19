Пенсионерку достали из-под завала стены жилого дома в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 февраля. УНН. В ночь на понедельник в Одессе на улице Нежинская произошло обрушение жилого дома. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
По прибытии на место происшествия спасателей через 5 минут было установлено, что возникло частичное обрушение пристроенной квартиры на втором этаже, чердачного перекрытия, крыши и лестничной клетки двухэтажного жилого дома на общей площади 100 кв.м.
"Спасателями во время разбора конструкций разрушенной стены из-под завала была изъята 64-летняя хозяйка разрушенной квартиры, инвалид первой группы, бригадой скорой медицинской помощи она была доставлена в городскую клиническую больницу № 5 для проведения медицинского обследования. Видимых травм во время разрушения конструкции женщина не получила", - говорится в сообщении.
Причины обрушения устанавливаются.
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