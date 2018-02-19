Пенсіонерку дістали з-під завалу стіни житлового будинку в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 лютого. УНН. У ніч на понеділок в Одесі на вулиці Ніжинська стався обвал житлового будинку. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
Після прибуття на місце події рятувальників через 5 хвилин було встановлено, що виникло часткове обвалення прибудованої квартири на другому поверсі, горищного перекриття, даху та сходової клітини двоповерхового житлового будинку на загальній площі 100 кв.м.
"Рятувальниками під час розбору конструкцій зруйнованої стіни із-під завалу була вилучена 64-річна господарка зруйнованої квартири, інвалід першої групи, яку бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено до міської клінічної лікарні № 5 для проведення медичного обстеження. Видимих травм під час руйнування конструкції жінка не отримала", - йдеться у повідомленні.
Причини обвалення встановлюються.
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