Пенсионерка покончила с собой, выбросившись из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Московском районе Харькова пенсионерка совершила самоубийство, выбросившись из окна. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
Вчера, 21 марта, в 07:35 в полицию поступило сообщение от 59-летнего жителя Харькова о том, что его 81-летняя мать покончила жизнь самоубийством.
Женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже дома на улице Гвардейцев Широнинцев.
Правоохранители установили, что при жизни женщина состояла на учете у врача психиатра. Тело погибшей направлено в морг.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Московского отдела полиции по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ с пометкой "самоубийство". Обстоятельства происшествия выясняются.
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