В Одесі іноземця викинули з балкону, вимагаючи дві тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Одесі затримали чотирьох осіб, які викинули іноземця з балкону, вимагаючи від нього дві тисячі доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
За даними правоохоронців, подія сталася 17 березня у Приморському районі Одеси. Четверо осіб, вимагаючи в іноземця гроші, викинули останнього з балкону другого поверху, внаслідок чого потерпілий отримав закриті переломи обох п’яток.
"Встановлено, що вказані тілесні ушкодження чоловік отримав, перебуваючи в гостях у квартирі одесита після сварки з друзями господаря оселі. Останні, застосувавши до іноземця фізичну силу, викинули його з балкону квартири, розташованої на другому поверсі будинку", - зазначили в поліції.
Зі слів 36-річного потерпілого, зловмисники, які виявилися місцевими жителями віком від 19 до 44 років, вимагали у нього дві тисячі доларів за нерозголошення особистої інформації стосовно честі та гідності.
Як зазначили у поліції, наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.
За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 189 КК України - вимагання.
Усі учасники події затримані та доставлені в Портофранківський відділ поліції. Вони перевіряються на причетність до аналогічних злочинів.
Слідство триває.
Нагадаємо, у Сумській області скоєно жорстокий розбійний напад: чоловіку занурювали голову у відро з водою та продовжували бити, вимагаючи гроші.