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В Одессе иностранца выбросили с балкона, требуя две тысячи долларов

Киев • УНН

 • 13173 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Одессе задержали четырех человек, которые выбросили иностранца с балкона, требуя от него две тысячи долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одессе иностранца выбросили с балкона, требуя две тысячи долларов

По данным правоохранителей, событие произошло 17 апреля в Приморском районе Одессы. Четверо человек, требуя у иностранца деньги, выбросили последнего с балкона второго этажа, в результате чего пострадавший получил закрытые переломы обеих пяток.

"Установлено, что указанные телесные повреждения мужчина получил, находясь в гостях в квартире одессита после ссоры с друзьями хозяина дома. Последние, применив к иностранцу физическую силу, выкинули его с балкона квартиры, расположенной на втором этаже дома", - отметили в полиции.

По словам 36-летнего потерпевшего, злоумышленники, оказались местными жителями в возрасте от 19 до 44 лет, требовали у него две тысячи долларов за неразглашение личной информации о чести и достоинства.

Как отметили в полиции, сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении.

По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 189 УК Украины - вымогательство.

Все участники происшествия задержаны и доставлены в Портофранковский отдел полиции. Они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Следствие продолжается.

Напомним, в Сумской области совершено жестокое разбойное нападение: мужчине погружали голову в ведро с водой и продолжали бить, требуя деньги.

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