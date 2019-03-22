Пенсіонерка вкоротила собі віку, викинувшись з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Московському районі Харкова пенсіонерка скоїла самогубство, викинувшись з вікна. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Вчора, 21 березня, о 07:35 до поліції надійшло повідомлення від 59-річного мешканця Харкова про те, що його 81-річна мати покінчила життя самогубством.
Жінка вистрибнула з вікна власної квартири, розташованої на 4-му поверсі будинку на вулиці Гвардійців Широнінців.
Правоохоронці встановили, що при житті жінка перебувала на обліку у лікаря психіатра. Тіло загиблої направлено до моргу.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань Московського відділу поліції за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ з приміткою "самогубство". Обставини події з'ясовуються.
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