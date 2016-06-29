Пенсионерка выращивала опийный мак на приусадебном участке в Кировоградской области

"Во время проведения санкционированного обыска домовладения ранее судимой жительницы населенного пункта на огороде было обнаружено 183 куста растений, внешне похожих на мак, которые изъяты и направлены на проведение экспертизы", - сообщили в полиции.

Также в пресс-службе добавили, что информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста сроком до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.