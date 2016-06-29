Пенсіонерка вирощувала опійний мак на присадибній ділянці на Кіровоградщині
Київ • УНН
КІРОВОГРАД-КИЇВ. 29 червня. УНН. Правоохоронці Олександрівського району на Кіровоградщині виявили незаконний посів маку на присадибній ділянці раніше судимої за аналогічні злочини 61-річної жінки. Про це проінформували в Олександрівському відділенні поліції, повідомляє УНН.
“Під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння раніше судимої мешканки населеного пункту на городі було виявлено 183 кущі рослин, зовні схожих на мак, які вилучено і направлено на проведення експертизи”, — повідомили в поліції.
Також в прес-службі додали, що інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).
Санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу, арешту строком до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.