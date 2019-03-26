Пенсионерка во Львовской области отравилась угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вчера, 25 марта, около 21:45 ч. в с. Галичаны, Львовская область, женщина отравилась, вероятно, продуктами горения, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, женщина 1938 года.
Потерпевшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Городоцкую ЦРБ. Дом отапливается дровами (печное отопление), газ отключен.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 4 марта во Львовской области семь человек отравились угарным газом.