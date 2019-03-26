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Пенсіонерка на Львівщині отруїлась чадним газом

Київ • УНН

 • 8045 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Учора, 25 березня, близько 21:45 год. у с. Галичани, Львівська область, жінка отруїлася, ймовірно, продуктами горіння, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Пенсіонерка на Львівщині отруїлась чадним газом

За інформацією видання, жінка 1938 року народження.

Потерпіла у стані середнього ступеня важкості госпіталізована у Городоцьку ЦРЛ. Будинок опалюється дровами (пічне опалення), газ відключений.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 4 березня у Львівській області семеро людей отруїлися чадним газом.

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