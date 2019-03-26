Пенсіонерка на Львівщині отруїлась чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Учора, 25 березня, близько 21:45 год. у с. Галичани, Львівська область, жінка отруїлася, ймовірно, продуктами горіння, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За інформацією видання, жінка 1938 року народження.
Потерпіла у стані середнього ступеня важкості госпіталізована у Городоцьку ЦРЛ. Будинок опалюється дровами (пічне опалення), газ відключений.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, 4 березня у Львівській області семеро людей отруїлися чадним газом.