Мужчина совершил вооруженное нападение на мэра Белозерска
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Донецкой области полиция устанавливает обстоятельства вооруженного нападения на мэра города Белозерска. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"В Добропольское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает главе Белозерского городского совета. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что возле здания горсовета 61-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в ноги мэру города.
Правонарушитель задержан, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям нападающего будет дана правовая квалификация.
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