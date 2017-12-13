Чоловік скоїв збройний напад на мера Білозерська
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Донецькій області поліція встановлює обставини збройного нападу на мера міста Білозерська. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
“У Добропільське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує голові Білозерської міської ради. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції”, — йдеться у повідоленні.
Попередньо встановлено, що біля будівлі міськради 61-річний місцевий житель здійснив постріл з вогнепальної зброї під ноги меру міста.
Правопорушник затриманий, у нього вилучено обріз мисливської рушниці та гранату РГД-5.
Обставини події встановлюються, після чого діям нападника буде надано правову кваліфікацію.
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