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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Пенсионер избил женщину и оставил ее умирать в Кропивницком

Киев • УНН

 • 14139 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. В Кропивницкому пенсионер сначала избил женщину, а затем оставил ее умирать, не вызвав врачей. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.

Пенсионер избил женщину и оставил ее умирать в Кропивницком

Преступление произошло по месту жительства подозреваемого. Побил человек женщину днем. Не оказал помощь сам и не вызывал скорую. С места происшествия скрылся и скрыл вещественные доказательства, которые могли бы свидетельствовать о совершенном преступлении.

Через три дня вечером потерпевшая скончалась.

Суд решил держать подозреваемого под домашним арестом в определенный период суток. Ему запретили покидать дом с 12:00 до 09:00, обязали носить электронный средство контроля.

Ведется следствие.

Как писал УНН, в Киевской области забили мужчину, который проник на чужой огород.

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