Пенсионер избил женщину и оставил ее умирать в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. В Кропивницкому пенсионер сначала избил женщину, а затем оставил ее умирать, не вызвав врачей. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Преступление произошло по месту жительства подозреваемого. Побил человек женщину днем. Не оказал помощь сам и не вызывал скорую. С места происшествия скрылся и скрыл вещественные доказательства, которые могли бы свидетельствовать о совершенном преступлении.
Через три дня вечером потерпевшая скончалась.
Суд решил держать подозреваемого под домашним арестом в определенный период суток. Ему запретили покидать дом с 12:00 до 09:00, обязали носить электронный средство контроля.
Ведется следствие.
Как писал УНН, в Киевской области забили мужчину, который проник на чужой огород.