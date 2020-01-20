На Київщині забили чоловіка, який проник на чужий город
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Київщині чоловік вбив, декількома ударами по голові, іншого чоловіка, якого побачив на подвір’ї з напильником. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
“Днями ввечері у селі Сичівка Вишгородського району 34-річний житель столиці був в гостях у друга, з яким вони розпивали алкогольні напої. Раптово, чоловік побачив на городі невідомого із напильником в руках”, — сказано у повідомленні.
Він заховався на неосвітленій ділянці двору, і дочекавшись коли незнайомець підійде ближче, наніс йому декілька ударів по голові. Непроханий гість впав, після цього нападник викликав поліцію та лікарів швидкої медичної допомоги.
Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення громадянина і прибули на місце для встановлення усіх обставин. Медики констатували смерть потерпілого.
Відтак правопорушника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголосили про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі поліція з’ясовує усі обставини події, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Донецькій області жінка завдала смертельні удари дошкою батьку-пенсіонеру.