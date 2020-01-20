На Киевщине избили мужчину, который проник на чужой город
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На Киевщине мужчина убил, несколькими ударами по голове, другого человека, которого увидел во дворе с напильником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
“На днях вечером в селе Сычевка Вышгородского района 34-летний житель столицы был в гостях у друга, с которым они распивали алкогольные напитки. Внезапно, мужчина увидел на огороде неизвестного с напильником в руках”, — сказано в сообщении.
Он спрятался на неосвещенном участке двора, и дождавшись когда незнакомец подойдет ближе, нанес ему несколько ударов по голове. Незваный гость упал, после этого нападающий вызвал полицию и врачей скорой медицинской помощи.
Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение гражданина и прибыли на место для установления всех обстоятельств. Медики констатировали смерть пострадавшего.
Поэтому правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.
Напомним, в Донецкой области женщина нанесла смертельные удары доской отцу-пенсионеру.