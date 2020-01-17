На Донбасі жінка дошкою забила батька до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Донецькій області жінка завдала смертельні удари дошкою батьку-пенсіонеру. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу центрального відділу поліції Донецької області.
Повідомляється, що сьогодні вранці до Мангушського відділення поліції надійшла інформація, що в одному з місцевих селищ сталося вбивство. За викликом було спрямовано слідчо-оперативну групу. Лікарі констатували смерть літнього чоловіка. В ході слідчих дій було встановлено, що пенсіонер помер від завданих йому тілесних ушкоджень.
«Смертельні удари 75-річному чоловікові завдала його донька. Напередодні ввечері батька під час конфлікту побила дерев’яною дошкою його 47-річна донька», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що наразі триває досудове розслідування. За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, через сварку син вбив прикутого до ліжка батька.