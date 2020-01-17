На Донбассе женщина доской забила отца до смерти

Сообщается, что сегодня утром в Мангушское отделение полиции поступила информация, что в одном из местных поселков произошло убийство. По вызову были направлены следственно-оперативная группа. Врачи констатировали смерть пожилого мужчины. В ходе следственных действий было установлено, что пенсионер умер от нанесенных ему телесных повреждений.

“Смертельные удары 75-летнему мужчине нанесла его дочь. Накануне вечером отца во время конфликта избила деревянной доской его 47-летняя дочь”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время продолжается досудебное расследование. По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, из-за ссоры сын убил прикованного к постели отца.