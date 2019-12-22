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Через сварку син вбив прикутого до ліжка батька

Через сварку син вбив прикутого до ліжка батька

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. За клопотанням Краматорської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 43-річному мешканцю Краматорська, який підозрюється у вбивстві власного батька. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

За даними слідства, 18 грудня, приблизно о 16:30, між чоловіком та його 65-річним, прикутим до ліжка внаслідок тяжкої хвороби батьком, яким він опікувався останнім часом, у ході сумісного розпивання алкогольних напоїв виникла сварка. Не витримавши докорів раніше судимого чоловіка, син накинувся на нього з кулаками та завдав чисельних ударів по голові і грудній клітині.

Від отриманих двобічних переломів кількох ребер та забоїв головного мозку потерпілий помер на місці, а його кривдник відправився відпочивати.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині жінку підозрюють у вбивстві сплячого співмешканця.

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