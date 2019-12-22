Через сварку син вбив прикутого до ліжка батька
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. За клопотанням Краматорської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 43-річному мешканцю Краматорська, який підозрюється у вбивстві власного батька. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
За даними слідства, 18 грудня, приблизно о 16:30, між чоловіком та його 65-річним, прикутим до ліжка внаслідок тяжкої хвороби батьком, яким він опікувався останнім часом, у ході сумісного розпивання алкогольних напоїв виникла сварка. Не витримавши докорів раніше судимого чоловіка, син накинувся на нього з кулаками та завдав чисельних ударів по голові і грудній клітині.
Від отриманих двобічних переломів кількох ребер та забоїв головного мозку потерпілий помер на місці, а його кривдник відправився відпочивати.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Київщині жінку підозрюють у вбивстві сплячого співмешканця.