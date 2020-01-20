Пенсiонер побив жiнку й залишив її помирати у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. У Кропивницькому пенсiонер спочатку побив жiнку, а потiм лишив її помирати, не викликавши лiкарiв. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрi судових рiшень, повiдомляє кореспондент УНН.
Злочин стався за мiсцем проживання пiдозрюваного. Побив чоловiк жiнку вдень. Не надав допомогу сам i не викликав швидку. З мiсця пригоди зник та приховав речовi докази, якi могли б свiдчити про скоєний злочин.
Через три днi увечерi потерпiла померла.
Суд вирiшив тримати пiдозрюваного пiд домашнiм арештом у певний перiод доби. Йому заборонили залишати домiвку з 12:00 до 09:00, зобов’язали носити електронний засiб контролю.
Ведеться слiдство.
Як писав УНН, на Київщині забили чоловіка, який проник на чужий город.