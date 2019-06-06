Пенитенциарная служба прокомментировала бунт в Пятихатской исправительной колонии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Вчера, около 18:00 в Пятихатской исправительной колонии группа заключенных отказались выполнять распорядок дня колонии и устроили пожар. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУИС Украины.

Сообщается, что 5 июня в Пятихатской исправительной колонии (№ 122) Юго-Восточного межрегионального управления группа осужденных устроила бунт.

"Группа негативно настроенных осужденных отказались выполнять распорядок дня колонии, а именно выходить на вечернюю проверку. Недовольные замечанием по этому поводу со стороны представителей администрации колонии, они возбудили других осужденных на групповое неповиновение, призвали не выходить в столовую и невыполнять других мероприятий, предусмотренные распорядком дня. В локальном участка отделения СПС осужденные подожгли матрасы, одежду установленного образца, прикроватные тумбочки, стали требовать ослабления режима содержания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар удалось потушить. Пострадавших среди осужденных и персонала колонии нет, оказания медицинской помощи не обращались, здания колонии не повреждены.

Также, проводится оценка ущерба, нанесенного в результате поджога осужденными государственного имущества (матрасы, одежда, мебель).

"На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Желтоводского ОП ГУНП в Днепропетровской области, проводятся следственные действия ... Сейчас принимаются меры по стабилизации оперативной обстановки", - отмечается в сообщении.

УНН ранее сообщал о бунте в указанной колонии.

Напомним, полиция открыла уголовное производство за массовых беспорядков заключенных в Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области.

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