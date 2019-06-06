Пенітенціарна служба прокоментувала бунт у П'ятихатській виправній колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Вчора, близько 18:00 у П'ятихатській виправній колонії група ув’язнених відмовилися виконувати розпорядок дня колонії та влаштували пожежу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДКВС України.
Повідомляється, що 5 червня у П’ятихатській виправній колонії (№ 122) Південно-Східного міжрегіонального управління група засуджених влаштувала бунт.
“Група негативно налаштованих засуджених відмовилися виконувати розпорядок дня колонії, а саме виходити на вечірню перевірку. Невдоволені зауваженням з цього приводу з боку представників адміністрації колонії, вони підбурили інших засуджених на групову непокору, закликали не виходити до їдальні та невиконання інших заходів, передбачених розпорядком дня. У локальній дільниці відділення СПС засуджені підпалили матраци, одяг встановленого зразка, приліжкові тумбочки, стали вимагати послаблення режиму тримання”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежу вдалося загасити. Постраждалих серед засуджених та персоналу колонії не має, до надання медичної допомоги не зверталися, будівлі колонії не пошкоджені.
Також, проводиться оцінка збитків, завданих внаслідок підпалу засудженими державного майна (матраци, одяг, меблі).
“На місце події викликано слідчо-оперативну групу Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, проводяться слідчі дії...Наразі вживаються заходи щодо стабілізації оперативної обстановки”, — зазначається в повідомленні.
УНН раніше повідомляв про бунт у зазначеній колонії.
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження через масові заворушення ув’язнених у П’ятихатській виправній колонії в Дніпропетровській області.