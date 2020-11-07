Пенальти принесло победу "Александрии" в матче против "Львова"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. ФК "Александрия" праздновал выигрыш в игре 9-го тура чемпионата Украины по футболу против ПФК "Львов", передает корреспондент УНН.
Гол в матче состоялся на 70 минуте, когда футболист гостей Клименчук сыграл по ноге соперника. Как следствие пенальти принялся выполнять Третьяков. Голкипер львовян угадал полет мяча, но не дотянулся до него — 1:0.
Примечательно, что прервалась пропускная клубная рекордная серия “Александрии”, которая проходила с 7 июня этого года (длительностью в 17 матчей и состояла из 38 мячей).
Зато “Львов” удерживает клубную антирекордную гостевую безвыигрышную серию в УПЛ, которая с 4 марта этого года длится 11 игр.
Добавим также, “Александрия” набрала 13 очков, у “Львову” только 4-х.