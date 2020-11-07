Пенальті принесло перемогу "Олександрії" у матчі проти "Львову"

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. ФК "Олександрія" святкував виграш у грі 9-го туру чемпіонату України з футболу проти ПФК "Львів", передає кореспондент УНН.

Гол у матчі відбувся на 70 хвилині, коли футболіст гостей Кліменчук зіграв по нозі суперника. Як наслідок пенальті прийнявся виконувати Третьяков. Голкіпер львів’ян вгадав політ м’яча, але не дотягнувся до нього — 1:0.

Примітно, що перервалася пропускна клубна рекордна серія “Олександрії”, яка тривала з 7 червня цього року (тривала 17 матчів і складалася із 38 м’ячів).

Натомість “Львів” утримує клубну антирекордну гостьову безвиграшну серію в УПЛ, яка з 4 березня цього року триває 11 ігор.

Додамо також, “Олександрія” набрала 13 очок, у “Львову” тільки 4-ри.

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