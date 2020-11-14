Пекин отменил проведение этапа Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пекин не сможет провести восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21. Об этом говорится на сайте Международного союза биатлонистов (IBU), передает УНН.
По информации пресс-службы, организация отменила проведение турнира, ведь тестовая спортивная программа в рамках подготовки к ОИ-2022 будет адаптирована, и все мероприятия, запланированные в Китае на первый квартал 2021 года, будут перенесены.
Этап в Пекине должен был пройти с 23 февраля по 1 марта. Пока неизвестно, перенесут ли этап из Пекина в другое место.
Стоит отметить, что Пекин также не примет чемпионат мира по конькобежному спорту и этап Кубка мира по шорт-треку.