Пекін відмінив проведення етапу Кубка світу з біатлону

За інформацією пресслужби, організація скасувала проведення турніру, адже тестова спортивна програма в рамках підготовки до ОІ-2022 буде адаптована, і всі заходи, заплановані в Китаї на перший квартал 2021 року, буде перенесено.

Етап в Пекіні повинен був пройти з 23 лютого по 1 березня. Наразі невідомо чи перенесуть етап з Пекіну в інше місце.

Варто відзначити, що Пекін також не прийме чемпіонат світу з ковзанярського спорту та етап Кубка світу з шорт-треку.