Пекин строит скоростной транспортный коридор в обход Кремля - разведка

Китай постепенно переориентирует свои торговые маршруты, инвестируя в Транскаспийский международный транспортный коридор, который позволяет поставлять грузы в Европу в обход России и Беларуси через Центральную Азию, Кавказ и Турцию, сокращая сроки доставки и уменьшая зависимость от российской логистики. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Пока Кремль воюет против Украины, а Запад душит Россию санкциями, Пекин молча делает то, что больше всего болит Москве: вычеркивает её из собственной карты торговли. Китай наращивает инвестиции в Транскаспийский международный транспортный маршрут – коридор, соединяющий страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, полностью минуя Россию и Беларусь

Расчёт Пекина прост: традиционные логистические пути через Россию превратились в минное поле из-за войны в Украине, а ситуация на Ближнем Востоке добавила рисков и на южных маршрутах. Держать цепи поставок зависимыми от Москвы для Китая стало слишком опасно.

Маршрут длиной около 4750 километров демонстрирует цифры, которые делают старую зависимость от России экономически бессмысленной. Доставка грузов занимает 15–18 дней – это в три раза быстрее морских перевозок между Китаем и Европой, которые обычно растягиваются на 45–60 дней.

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Как отмечает разведка, деньги Пекин вкладывает не символические. Китайские государственные компании инвестировали уже сотни миллионов долларов в инфраструктуру коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудование стоимостью примерно 2 миллиона долларов для порта Баку, а китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов.

Маршрут объединяет железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Пропускная способность пока ограничена, но аналитики не сомневаются: у Пекина достаточно финансовых ресурсов и опыта, чтобы довести коридор до полноценной мощности.

Война, которую развязала Россия против Украины, вместе с западными санкциями фактически заставила Китай искать пути, обходящие территорию страны-агрессора. Новый маршрут даёт Пекину то, чего Москва дать уже не может: диверсификацию, устойчивость и независимость от чужих геополитических авантюр