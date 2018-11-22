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Педофилу угрожает 15 лет тюрьмы за изнасилование мальчика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Обвиняемому в похищении, развращении, изнасиловании и пытках 12-летнего ребенка грозит до 15 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“Утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего), ч. 2 ст. 156 (развращение), ч. 1 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 301 (распространение видеороликов с порнографическим содержанием) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины”, - говорится в сообщении.

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Напомним, происшествие произошло 23 августа 2018 года. В полицию от жительницы г.Краматорска поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее 12-летнего сына.

Выяснилось, что накануне 34-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическое насилие, затащил увиденного им на улице мальчика в подвальное помещение собственного дома, угрожая ножом, заставил раздеться и дважды против его воли вступил с ним в половые отношения неестественным способом, демонстрируя при этом в присутствии малолетнего видеоролики с элементами порнографии.

Для содержания ребенка в подвале злоумышленник использовал веревку, которой связал мальчика по ногам и рукам, тем самым умышленно причинил ему сильное физическое и моральное страдание.

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Утром ребенку удалось убежать от насильника домой, где он рассказал матери, что с ним произошло. По ходатайству прокуратуры подозреваемый был арестован.

В настоящее время досудебное расследование завершено. В случае признания мужчины виновным в инкриминируемых преступлениях ему угрожает до 15 лет за решеткой.

Как сообщал УНН, 21 ноября рецидивист в Донецкой области напал на 12-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать.

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