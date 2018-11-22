Педофілу загрожує 15 років тюрми за згвалтування хлопчика

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Обвинуваченому у викраденні, розбещенні, зґвалтуванні та катуванні 12-річної дитини загрожує до 15 років за ґратами. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН. 

“Затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи), ч. 2 ст. 156 (розбещення), ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 301 (розповсюдження відеороликів з порнографічним змістом) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) КК України”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, подія сталась 23 серпня 2018 року. До поліції від мешканки м. Краматорська надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зґвалтував її 12-річного сина.

З’ясувалось, що напередодні 34-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий за майнові злочини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та застосовуючи фізичне насильство, затягнув побаченого їм на вулиці хлопчика до підвального приміщення власного будинку, погрожуючи ножем, змусив роздягтись і двічі проти його волі вступив з ним у статеві відносини у неприродний спосіб, демонструючи при цьому в присутності малолітнього відеоролики з елементами порнографії.

Для утримання дитини у підвалі зловмисник використав мотузку, якою зв’язав хлопчика по ногах и руках, тим самим умисно заподіяв йому сильне фізичне та моральне страждання.

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Вранці дитині вдалось втекти від ґвалтівника додому, де він розповів, що з ним сталось, матері. За клопотанням прокуратури підозрюваного було заарештовано.

На теперішній час досудове розслідування завершено. У разі визнання чоловіка винним в інкримінованих злочинах йому загрожує до 15 років за ґратами.

Як повідомляв УНН, 21 листопада на Донеччині рецидивіст напав на 12-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати.

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