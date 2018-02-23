Педофила, который под Харьковом похитил 9-летнего мальчика, арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Суд в Харьковской области применил меру пресечения в виде содержания под стражей рецидивисту, подозреваемому в похищении 9-летнего мальчика, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Харьковской области.
"По ходатайству Дергачевской местной прокуратуры 45-летнего мужчину, которому инкриминируется похищение ребенка (ч. 2 ст. 146 УК Украины), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, подозреваемый уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре прошлого года освободился из мест лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Харьковской области задержан ранее судимый мужчина, который подозревается в похищении 9-летнего ребенка.