Педофіла, який під Харковом викрав 9-річного хлопчика, арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Суд у Харківській області застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою рецидивісту, підозрюваному у викраденні 9-річного хлопчика, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Харківської області.
“За клопотанням Дергачівської місцевої прокуратури 45-річного чоловіку, якому інкримінується викрадення дитини (ч. 2 ст. 146 КК України), суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, підозрюваний уже був засуджений за насильницьке задоволення статевої пристрасті щодо малолітніх і в жовтні минулого року звільнився з місць позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у Харківській області затримано раніше судимого чоловіка, який підозрюється у викраденні 9-річної дитини.