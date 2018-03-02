“Печенье с предсказаниями” помогло американцу выиграть в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 200 тыс. долларов в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Американец стал богаче на 200 тыс. долларов в День святого Валентина, но секрет его выигрыша кроется в печенье с предсказаниями.
“Я использовал цифры, которые были напечатаны на бумаге внутри печенья с предсказаниями, как числовую комбинацию к купленному лотерейному билету”, — рассказал счастливчик.
Американец добавил, что его супруга будет вознаграждена за поедание такого большого количества печенек с предсказаниями.
“Она уйдет на пенсию раньше, чем планировала”, — отметил он.
Напомним, в январе текущего года миллионером “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева. Свою историю успеха он описывает так: “Я проснулся рано утром и сам себе говорю: не хватает денег — нужно идти покупать лотерейные билеты и выигрывать миллион”.