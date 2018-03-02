"Печиво з передбаченням" допомогло американцеві виграти в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Житель американського штату Північна Кароліна виграв 200 тис. доларів в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Американець став багатшим на 200 тис. доларів в День святого Валентина, а секрет його виграшу криється в печивах з передбаченнями.
“Я використовував цифри, які були надруковані на папері всередині печива з передбаченнями, як числову комбінацію до купленого лотерейного білета”, — розповів щасливчик.
Американець додав, що його дружина буде винагороджена за поїдання такої великої кількості печива з передбаченнями.
“Вона піде на пенсію раніше, ніж планувала”, — зазначив він.
Нагадаємо, в січні поточного року мільйонером “Лото-Забава” став 40-річний водій з Києва. Свою історію успіху він описує так: “Я прокинувся рано вранці і сам собі кажу: не вистачає грошей — потрібно йти купувати лотерейні квитки і вигравати мільйон”.