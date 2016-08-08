Печерский суд Киева сегодня изберет экс-нардепу В.Медянику меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Печерский районный суд города Киева изберет меру пресечения экс-нардепу Партии регионов Владимиру Медянику, которого задержали в рамках дела Александра Ефремова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"В понедельник в 9:00 Печерский суд рассмотрит наше ходатайство о его аресте. Также в понедельник в 13:30 состоится Апелляционный суд по делу об аресте Ефремова", - написал Ю.Луценко.
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу фракции "Партии регионов" в Верховной Раде А.Ефремова на 60 суток. Согласно решению суда, А.Ефремов находиться под арестом до 28 сентября.
Как сообщал УНН, А.Ефремов подозревается в содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР".